La investigación por el triple crimen que se registró en Florencio Varela, Argentina, sumó un dato clave: la autopsia realizada a Brenda del Castillo, una de las víctimas, confirmó que la joven de 20 años murió a causa de un paro cardiorrespiratorio traumático, producto de severos traumatismos de cráneo.

El estudio forense, realizado en el Instituto de Ciencias Forenses de Lomas de Zamora, detalla que Brenda fue encontrada envuelta en sábanas y cortinas, con los pies, rodillas y manos atados con cinta plástica, y la boca cubierta con una cinta verde a modo de mordaza. Los peritos determinaron que su muerte ocurrió entre la noche del viernes 19 y la madrugada del sábado 20 de septiembre.

El examen reveló heridas punzocortantes en distintas partes del cuerpo, aunque los especialistas aclararon que algunas fueron provocadas tras la muerte. Asimismo, la joven presentaba fractura con hundimiento del hueso frontal, múltiples fracturas en el macizo facial, la base del cráneo y la rama ascendente del maxilar inferior derecho.

Según los forenses, las lesiones fueron causadas por un objeto duro, con punta y filo, y el aplastamiento del rostro por un elemento alargado aplicado con extrema violencia. La conclusión fue contundente: las lesiones fueron suficientes para causar la muerte de Brenda.

Por su parte, la autopsia a Morena Verdi, prima de Brenda y también de 20 años, determinó que murió por un shock neurogénico derivado de una estrangulación. Su cuerpo, hallado en avanzado estado de descomposición, estaba atado con cordones y cinta plástica, y presentaba una bolsa cubriendo la cabeza y una bufanda en el cuello, reflejando la extrema brutalidad del ataque.

Los informes forenses ahora son clave para que la justicia avance en la investigación del triple crimen.

