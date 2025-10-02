“¿Se acuerdan de mí? Ahora vengo a cobrar lo que me deben”, dijo el jefe narco a las tres mujeres que asesinaron en Argentina

El jefe narco, un peruano que permanece prófugo, es señalado como el autor intelectual de la masacre y quien habría planificado el ataque en represalia por el robo de droga.
02/10/2025 11:38
Un nuevo dato estremeció la investigación por el triple crimen de Florencio Varela, donde tres amigas fueron torturadas y asesinadas en la llamada “Casa del Horror”. Según reveló el periodista Ignacio González Prieto en Mediodía Noticias, el jefe narco vinculado a Pequeño J y Matías Ozorio habría ingresado a la vivienda poco antes de los hechos y les lanzó a las víctimas una frase escalofriante:
“¿Se acuerdan de mí? Ahora vengo a cobrar lo que me deben”.
El hombre, un narco peruano que permanece prófugo, es señalado como el autor intelectual de la masacre y quien habría planificado el ataque en represalia por el robo de droga. La investigación lo ubica en el lugar la noche del crimen y refuerza la hipótesis de que Pequeño J y Ozorio actuaron bajo presión, temiendo por sus propias vidas.
La reconstrucción judicial establece que al menos cinco vehículos distintos llegaron a la zona en momentos claves, trasladando a los atacantes. Incluso se sospecha que algunos sicarios regresaron embarrados y se cambiaron de ropa dentro de los autos tras participar de la tortura y el asesinato.
Además, la dueña de la casa donde ocurrieron los hechos quedó comprometida, ya que habría vínculos entre la vivienda y la venta de drogas. Su celular, al igual que los de Pequeño J y Ozorio, la ubican en la escena.
Mientras la justicia intenta dar con el autor intelectual y cerrar el círculo sobre los cómplices, la frase aterradora que escucharon las jóvenes antes de ser asesinadas se convirtió en la pieza clave que desnuda el trasfondo mafioso de un crimen que aún estremece a Florencio Varela.
