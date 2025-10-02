“¿Se acuerdan de mí? Ahora vengo a cobrar lo que me deben”, dijo el jefe narco a las tres mujeres que asesinaron en Argentina

Un nuevo dato estremeció la investigación por el triple crimen de Florencio Varela, donde tres amigas fueron torturadas y asesinadas en la llamada “Casa del Horror”. Según reveló el periodista Ignacio González Prieto en Mediodía Noticias, el jefe narco vinculado a Pequeño J y Matías Ozorio habría ingresado a la vivienda poco antes de los hechos y les lanzó a las víctimas una frase escalofriante:

“¿Se acuerdan de mí? Ahora vengo a cobrar lo que me deben”.

El hombre, un narco peruano que permanece prófugo, es señalado como el autor intelectual de la masacre y quien habría planificado el ataque en represalia por el robo de droga. La investigación lo ubica en el lugar la noche del crimen y refuerza la hipótesis de que Pequeño J y Ozorio actuaron bajo presión, temiendo por sus propias vidas.

De acuerdo con González Prieto, la causa aún está lejos de cerrarse: “Faltan sicarios, falta el autor intelectual y hay más de una decena de posibles detenidos en los próximos días”.

La reconstrucción judicial establece que al menos cinco vehículos distintos llegaron a la zona en momentos claves, trasladando a los atacantes. Incluso se sospecha que algunos sicarios regresaron embarrados y se cambiaron de ropa dentro de los autos tras participar de la tortura y el asesinato.

Además, la dueña de la casa donde ocurrieron los hechos quedó comprometida, ya que habría vínculos entre la vivienda y la venta de drogas. Su celular, al igual que los de Pequeño J y Ozorio, la ubican en la escena.

La trama se complica aún más: el prófugo, identificado como un “peso pesado” del narcotráfico, habría organizado el ataque al descubrir que una de las víctimas, una menor de 15 años, estaba implicada en el robo de estupefacientes. “Ese narco estaba dispuesto a cortarles la cabeza a todos”, afirmó González Prieto.

Mientras la justicia intenta dar con el autor intelectual y cerrar el círculo sobre los cómplices, la frase aterradora que escucharon las jóvenes antes de ser asesinadas se convirtió en la pieza clave que desnuda el trasfondo mafioso de un crimen que aún estremece a Florencio Varela.

