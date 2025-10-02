“Por desviar un camión”: micro con pasajeros choca contra un poste de luz en la ruta a Cotoca

Un accidente de tránsito se registró este jueves en la carretera que conecta Santa Cruz con el municipio de Cotoca, cuando un micro de transporte público impactó de manera violenta contra un poste de alumbrado público.

De acuerdo con los primeros reportes, el motorizado —que se dirigía con pasajeros hacia Cotoca— habría realizado una maniobra brusca para evitar colisionar con un camión, terminando incrustado contra la luminaria. El golpe dejó severos daños materiales en la parte delantera del micro, que quedó prácticamente destruida.

El hecho dejó al menos cuatro personas heridas, entre ellas, el chofer, todos fueron trasladadas de inmediato a centros asistenciales del municipio cotoqueño. Hasta el lugar llegó personal de la Unidad Operativa de Tránsito, que inició con el levantamiento de datos y la apertura de una investigación para determinar responsabilidades.

Testigos relataron que un camión habría salido de manera imprudente a la vía, sin señalización previa, lo que obligó al chofer del micro a desviarse repentinamente. “Dicen que había un camión y por desviarlo impactó contra el poste”, declaró una vecina que presenció el accidente. Otro transeúnte agregó: “Un camión estaba saliendo y no le dio para frenar al micro. Dicen que salió directo sin señalización”.

Las autoridades aún no emitieron un informe oficial sobre el número exacto de heridos ni la identidad de los conductores implicados, aunque se espera que en las próximas horas Tránsito brinde mayores detalles sobre el siniestro.

Mira la programación en Red Uno Play