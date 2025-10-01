“Con papeles y todo”: roban vagoneta negra en el octavo anillo y Radial 10

La delincuencia en Santa Cruz continúa afectando a los ciudadanos, esta vez en la zona del octavo anillo y avenida Radial 10, donde un hombre denunció el robo de su vehículo estacionado frente a su domicilio.

La víctima señaló que la vagoneta negra, con placa 5289 TZK, fue sustraída a plena vista y con toda la documentación en su interior.

Según relató, el hecho ocurrió aproximadamente a las 20:00 del pasado sábado. “Estaba por vender el vehículo ese viernes o sábado, y había una persona interesada con la que no llegamos a un acuerdo. Cuando llegué a la casa de mi hermano alrededor de las 19:10, y revisando las cámaras, se ve que hacia las 20:00 se la alzaron”, explicó.

El propietario agregó que las cámaras de seguridad registraron el momento exacto en que los antisociales se dieron a la fuga, dejando constancia del robo.

“Tengo un video donde se ve la movilidad pasando, no era yo obviamente, yo estaba dentro de la casa de mi hermano, y cuando salí alrededor de las 21:20, mi vehículo ya no estaba”, indicó.

