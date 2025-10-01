“Con papeles y todo”: roban vagoneta negra en el octavo anillo y Radial 10

Tras cometer el hecho, los delincuentes se dieron a la fuga, y las cámaras de seguridad registraron el momento del escape.
La delincuencia en Santa Cruz continúa afectando a los ciudadanos, esta vez en la zona del octavo anillo y avenida Radial 10, donde un hombre denunció el robo de su vehículo estacionado frente a su domicilio.
La víctima señaló que la vagoneta negra, con placa 5289 TZK, fue sustraída a plena vista y con toda la documentación en su interior.
El propietario agregó que las cámaras de seguridad registraron el momento exacto en que los antisociales se dieron a la fuga, dejando constancia del robo.
“Tengo un video donde se ve la movilidad pasando, no era yo obviamente, yo estaba dentro de la casa de mi hermano, y cuando salí alrededor de las 21:20, mi vehículo ya no estaba”, indicó.
