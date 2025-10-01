La Justicia dictó este miércoles medidas cautelares personales al conductor del micro que atropelló y provocó la muerte de una mujer de 74 años en la intersección de la calle Charcas y la 24 de Septiembre, en el centro de Santa Cruz.

El hombre fue imputado por la Fiscalía por el delito de homicidio en accidente de tránsito.

Durante la audiencia, la autoridad jurisdiccional determinó que el conductor deberá cumplir con arraigo, la anotación preventiva del micro, la presentación ante el Ministerio Público cada viernes y el pago de una fianza de Bs 20.000.

En su declaración, el conductor expresó sus disculpas a la familia de la víctima, asegurando que “no salió a matar” y lamentando profundamente lo ocurrido.

