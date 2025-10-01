Su novia lo delató: así fue la trampa de la Policía que terminó con la captura de ‘Pequeño J’

Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido en el mundo narco como “Pequeño J”, fue detenido en la noche del martes en Perú tras una semana de intensa búsqueda.

El joven de 20 años es señalado como el autor intelectual del triple femicidio de Brenda, Morena y Lara, las tres jóvenes encontradas descuartizadas en una vivienda de Florencio Varela, crimen que conmocionó al país.

El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, confirmó que la clave para dar con el paradero del fugitivo fue la colaboración de su pareja, quien lo delató y aportó información determinante.

En el búnker que el acusado alquilaba en el conurbano bonaerense, las fuerzas hallaron documentos, un arma, municiones y ropa. Allí también obtuvieron el teléfono que estaba utilizando, lo que permitió rastrear sus movimientos en tiempo real, según reportó Infobae.

“Lo pusimos en escucha directa y empezamos a seguir su ruta mientras salía del país”, explicó Alonso. El seguimiento permitió establecer que Valverde viajaba junto a su mano derecha, Matías Ozorio, también con pedido de captura internacional.

La coordinación entre la policía bonaerense y la fuerza antidrogas de Perú fue crucial. Los agentes peruanos, alertados de la ubicación de Ozorio, lograron detenerlo. A partir de allí, tendieron una trampa: simularon ser él en las comunicaciones con Pequeño J, lo que les permitió concretar un falso encuentro y capturarlo.

El ministro Alonso señaló que, además de la colaboración de la novia, hubo otros testimonios decisivos. “El crimen fue tan violento que incluso organizaciones criminales que lo conocían decidieron entregarlo”, afirmó.

