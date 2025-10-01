Un comerciante de 47 años murió tras discutir con un cuidaautos en la Galería Central, ubicada sobre la Avenida 9 de Julio al 1200, a una cuadra de la estación de tren del lado Este. La víctima fue identificada como Francisco Carlos Baran, propietario de una óptica y fundador de la Agrupación de Protección al Diabético en Argentina (Aprodiab).

Según testigos, la confrontación comenzó por la negativa de Baran a que el cuidacoches le lavara su camioneta. Minutos más tarde, el hombre, identificado en el barrio como “Cachito”, le arrojó un vaso de agua en la cara y lo insultó. Momentos después, Baran fue hallado tirado sobre la calle Margarita Weild sin pulso.

A pesar de los intentos de reanimación por parte de un comerciante durante 40 minutos y la rápida intervención del personal médico del Hospital Zonal General de Agudos ‘Narciso López’, los médicos confirmaron la muerte de Baran por un infarto.

“Era sabido que algo así podía pasar, porque todo el mundo tiene problemas con ese chabón y sigue trabajando como si nada”, expresó Daniel Brianthe, amigo de la víctima y encargado de un estudio de tatuajes en la misma galería.

Brianthe relató que ya había denunciado al cuidaautos por amenazas previas, sin que la policía interviniera.

El agresor es conocido por su comportamiento violento en la zona, donde vecinos y comerciantes han reportado incidentes anteriores relacionados con intimidaciones y agresiones.

Baran era reconocido por su labor social, especialmente en la defensa de los derechos de las personas con diabetes, y su muerte generó conmoción en la comunidad local.

Mira la programación en Red Uno Play