Internacional

Ataque con cuchillo tras pelea de pareja deja a un hombre grave en Argentina

El sangriento episodio ocurrió en medio de una discusión de la pareja. Tras la agresión, la mujer intentó huir a pie, pero fue capturada por la policía a pocas cuadras del lugar.

Red Uno de Bolivia

07/01/2026 9:43

Foto: Referencial Redes Sociales.
Argentina

Un violento hecho de sangre se suscitó en el barrio Máximo Abásolo en Comodoro Rivadavia, de Argentina, cuando una discusión de pareja terminó con un hombre herido de gravedad.

El incidente ocurrió alrededor de las 22:00 horas en una vivienda, donde una mujer atacó a su novio clavándole un cuchillo en el cráneo antes de abandonar la escena con total frialdad.

Según informó el medio TN, la agresión se desencadenó en medio de una fuerte disputa verbal. En un momento de extrema violencia, la mujer identificada como R.J.A. tomó un cuchillo y lo hundió en el lateral derecho de la cabeza de su pareja.

Tras el ataque, testigos relataron que la agresora salió del domicilio y se alejó caminando "como si nada hubiera pasado".

Efectivos policiales arribaron al lugar. Mientras el equipo médico del Hospital 30 de Octubre brindaba los primeros auxilios al herido, la Policía montó un operativo de rastrillaje que permitió interceptar a la sospechosa, a tan solo una cuadra del hecho.

La víctima fue trasladada de urgencia al Hospital Regional, donde permanece internada en observación debido a la complejidad de la herida. Por su parte, la mujer fue trasladada a dependencias policiales y quedó a disposición de la justicia bajo los cargos correspondientes a la agresión.

 

