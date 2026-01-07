Dramático rescate: un padre salvó a sus hijos tras caer a una piscina

Un momento de mucha angustia quedó registrado por cámaras de seguridad en la ciudad de Arapiraca, en Brasil, y rápidamente se volvió viral en redes sociales. En el video se observa cómo dos hermanos pequeños caen a una piscina y comienzan a luchar por mantenerse a flote sin poder salir por sus propios medios.

Según muestran las imágenes, el hermano mayor fue el primero en caer al agua. En medio del pánico, el menor intentó ayudarlo, pero terminó cayendo también. Ambos niños, visiblemente desesperados, se abrazaron mientras se hundían, sin encontrar una forma de ponerse a salvo.

La escena duró solo unos segundos, pero fueron suficientes para generar preocupación. Al escuchar el ruido y notar lo que ocurría, el padre de los niños reaccionó de inmediato, corrió hasta la piscina y logró sacarlos del agua, evitando una tragedia mayor. Afortunadamente, los pequeños resultaron ilesos.

El video se difundió rápidamente y fue acompañado por mensajes de alerta sobre los riesgos que representan las piscinas cuando no cuentan con protección o vigilancia constante.



