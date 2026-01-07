TEMAS DE HOY:
Evo Morales Asesinan a un recluso Caso mujer encontra en freezer

29ºC Santa Cruz de la Sierra

7ºC La Paz

15ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Internacional

Dramático rescate: un padre salvó a sus hijos tras caer a una piscina

En Brasil, dos pequeños hermanos cayeron a una piscina y casi sucede una tragedia. 

Yandy Yennifer Fernández Mamani

06/01/2026 20:57

FOTO: RRSS
Brasil

Escuchar esta nota

Un momento de mucha angustia quedó registrado por cámaras de seguridad en la ciudad de Arapiraca, en Brasil, y rápidamente se volvió viral en redes sociales. En el video se observa cómo dos hermanos pequeños caen a una piscina y comienzan a luchar por mantenerse a flote sin poder salir por sus propios medios.

Según muestran las imágenes, el hermano mayor fue el primero en caer al agua. En medio del pánico, el menor intentó ayudarlo, pero terminó cayendo también. Ambos niños, visiblemente desesperados, se abrazaron mientras se hundían, sin encontrar una forma de ponerse a salvo.

La escena duró solo unos segundos, pero fueron suficientes para generar preocupación. Al escuchar el ruido y notar lo que ocurría, el padre de los niños reaccionó de inmediato, corrió hasta la piscina y logró sacarlos del agua, evitando una tragedia mayor. Afortunadamente, los pequeños resultaron ilesos.

El video se difundió rápidamente y fue acompañado por mensajes de alerta sobre los riesgos que representan las piscinas cuando no cuentan con protección o vigilancia constante.
 

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

20:45

La gran batalla

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

20:45

La gran batalla

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD