“Esperemos que se impute como homicidio”: Micrero que atropelló y mató a mujer será cautelado

En las próximas horas se llevará a cabo la audiencia de medidas cautelares del conductor del micro de la Línea 105 que, atropelló y quitó la vida a una mujer de la tercera edad en la intersección de la calle Charcas y la avenida 24 de Septiembre, Santa Cruz.

Romel Ipamo, abogado de la familia de la víctima, señaló que la Fiscalía está preparando la imputación correspondiente y pidió que el caso sea tipificado como homicidio en accidente de tránsito.

“Esperemos que lógicamente se impute como corresponde, toda vez que hay una persona fallecida ahora en calidad de occisa”, indicó el jurista.

La familia de la mujer, por su parte, expresó su indignación ante la falta de apoyo por parte del sindicato y de los responsables del micro.

“Extraña mucho el no apersonamiento, la ausencia tanto de la familia del conductor, como del propio chofer, el sindicato y la asociación de micros, los cuales no se han hecho cargo de ni un peso ni un boliviano hasta el día de hoy”, denunció Ipamo.

El abogado calificó la situación como “reprochable e inhumana”, subrayando que la víctima “ha quedado alargada a su suerte” si no fuera por el esfuerzo y respaldo de sus familiares.

La audiencia definirá si el conductor enfrentará el proceso en libertad o con detención preventiva, mientras la familia insiste en que la justicia actúe con la severidad correspondiente en este caso.

