Un presunto caso de abuso de autoridad y extorsión en la Policía salió a la luz, luego de que una fiscal denunciara a una suboficial de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) por mantener a un hombre detenido de manera irregular durante más de 14 horas.

Según la fiscal Fátima Ramírez, la uniformada habría privado de libertad a la víctima sin contar con una orden judicial, en un aparente intento de extorsión. El hecho fue descubierto cuando la fiscal encaró a la suboficial y le exigió explicaciones sobre el paradero del detenido.

“Yo la encaro a la policía y le digo por qué me está ocultando este detenido y es donde ella se pone nerviosa. Me dice si usted está dudando de mí, ahí está la víctima, pregúntele. Ya la víctima estaba hasta enseñada”, relató Ramírez.

En un video grabado durante el incidente se escucha a la oficial decir: “Le estoy haciendo una acción directa”. Sin embargo, al verse descubierta, habría intentado intimidar a la fiscal con la amenaza de detenerla por “interferir en su trabajo”.

Ramírez afirmó que no es la primera vez que la suboficial actúa de esta forma. “Las dos primeras veces comuniqué al director de la Felcv, pero no tomó acciones. La tercera vez ella intentó calumniarme, pese a que está involucrada en otro hecho de favorecimiento a un imputado”, señaló.

Aunque había evidencias y testigos que confirmaban lo ocurrido, la suboficial no fue aprehendida, pero sí puesta a disposición del Comando Departamental de la Policía, que ahora debe definir su situación.

“He sido intimidada por la propia oficial. La fuerza y el valor de hacer lo correcto es lo que me hizo presentar la denuncia formal en la Delcc. Hice mi trabajo y me siento satisfecha de ayudar a las personas cuando están siendo extorsionadas y cuando están ilegalmente detenidas”, concluyó la fiscal.

