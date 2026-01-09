Chilenos asesinados en Bolivia: buscan a un cuarto extranjero que logró huir; su testimonio es clave

Un violento y estremecedor crimen se registró en el departamento de Oruro luego del hallazgo de dos ciudadanos chilenos asesinados con extrema brutalidad en la carretera Oruro–Potosí, a la altura del sector Khasa, cerca de la localidad de Challapata. Las víctimas fueron encontradas maniatadas, con evidentes signos de tortura y parcialmente calcinadas, en una zona conocida como México Chico.

De acuerdo con el informe preliminar del Ministerio Público, los cuerpos presentaban ataduras en las manos, una con soga artesanal y la otra con manillas metálicas, además de quemaduras severas que impiden, por ahora, una identificación visual inmediata. El fiscal departamental de Oruro, Aldo Morales, confirmó que ambos hombres fueron golpeados, torturados y posteriormente asesinados.

“Se presume un ajuste de cuentas, tomando en cuenta la forma en la que fueron ejecutados y el hecho de que su vehículo también fue totalmente destruido mediante un incendio”, declaró Morales, quien informó que el caso fue abierto por el delito de asesinato.

Durante las investigaciones, la Policía halló una camioneta completamente calcinada, presuntamente vinculada a las víctimas. Paralelamente, Migración realiza verificaciones para establecer la fecha de ingreso de los ciudadanos chilenos al país, el motivo de su estadía y los contactos que habrían tenido en Challapata.

Las pesquisas también revelaron que uno de los fallecidos tenía antecedentes por homicidio y robo en Chile, información que ya fue comunicada a las autoridades del país vecino. Sus familiares se trasladarán a Bolivia para proceder con el reconocimiento legal de los restos.

En tanto, una tercera persona, también de nacionalidad chilena, se encuentra bajo custodia policial. Sin embargo, el sujeto decidió acogerse a su derecho constitucional al silencio y solo proporcionó su identidad. La Fiscalía ya inició un cruce de información con la Policía y el Ministerio Público de Chile para verificar su historial y su posible participación en el hecho.

Las autoridades también buscan intensamente a un cuarto extranjero que habría logrado huir del lugar del crimen. Su testimonio es considerado clave para reconstruir los hechos y establecer responsabilidades.

De manera preliminar, los investigadores manejan la hipótesis de que el doble homicidio estaría vinculado al narcotráfico o al intercambio de vehículos robados por sustancias controladas, una modalidad detectada en zonas fronterizas y rurales del altiplano.

Actualmente se siguen dos procesos penales por los delitos de asesinato y robo agravado, mientras los operativos continúan en la región de Challapata para dar con el prófugo y esclarecer uno de los crímenes más violentos registrados en Oruro en los últimos años.

