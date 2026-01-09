Un ataque “bien planificado”: revelan detalles clave de la muerte de Mauricio Aramayo

La Fiscalía Departamental de Tarija reveló este viernes la causa de la muerte de Mauricio Aramayo, quien fue asesinado la noche del jueves tras recibir dos disparos de arma de fuego, según el informe forense.

Aramayo, hombre cercano al presidente Rodrigo Paz, falleció a causa de impactos de bala que comprometieron órganos vitales. Así lo confirmó el fiscal departamental Juan Ernesto Mogro, quien calificó el hecho como un crimen bien planificado.

“Ha sido alcanzado lamentablemente por dos proyectiles. Uno ingresó por la región torácica y quedó alojado en el cuerpo; el segundo tuvo orificio de salida por la región parietal izquierda”, detalló la autoridad.

Las investigaciones continúan en coordinación con la Policía Boliviana, con el objetivo de identificar y capturar a los responsables. Aunque se manejan varias hipótesis, el fiscal evitó adelantar conclusiones para no entorpecer el proceso.

“Creemos que este hecho lamentable ha sido bien planificado”, reiteró Mogro.

Durante la mañana, la Fiscalía tomó declaraciones informativas a personas que se encontraban en inmediaciones del lugar del crimen. Estos testimonios serán clave para reconstruir lo ocurrido y avanzar en la investigación.

Mira la programación en Red Uno Play