Informe forense revela la causa de la muerte de mujer en el Plan 3.000

El resultado de la autopsia se convirtió en la pieza clave para esclarecer el feminicidio ocurrido en la zona del Plan 3.000, en Santa Cruz de la Sierra, donde una mujer de 33 años perdió la vida tras una violenta agresión.

El fiscal departamental, Alberto Zeballos Flores, informó que el caso es investigado como feminicidio y que ya se activaron todos los actos investigativos para garantizar justicia.

La autopsia: causa de muerte

De acuerdo con el informe médico legal, la víctima falleció a causa de:

Traumatismo encéfalo craneano cerrado

Hematoma subdural

Lesiones en los centros nerviosos

Estas lesiones, según el análisis forense, fueron provocadas por múltiples golpes, principalmente en la cabeza, lo que derivó en la pérdida de conocimiento y posteriormente en la muerte.

La fiscal del caso, Yolanda Aguilera Lijeron, detalló que el hecho ocurrió la madrugada del 16 de marzo, cuando el presunto agresor habría llegado en estado de ebriedad al domicilio.

Tras un forcejeo, la víctima fue agredida violentamente, recibiendo golpes reiterados que terminaron afectando gravemente su cerebro.

Investigación en curso

El principal sospechoso, pareja de la víctima, fue aprehendido y se encuentra a disposición de la Policía, mientras el Ministerio Público avanza en la recolección de pruebas.

El resultado de la autopsia no solo confirma la causa de muerte, sino que evidencia la brutalidad del ataque, convirtiéndose en un elemento central para el proceso judicial.

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