Educación prioriza los 200 días de clase y congela las pensiones

El Ministerio de Educación ha ratificado que las pensiones escolares para la gestión 2026 se mantienen congeladas durante el periodo de inscripciones. El viceministro de Educación Regular, Juan Carlos Pimentel explicó que cualquier ajuste posterior dependerá de una comisión técnica que evaluará la inflación y la política salarial recién en el mes de abril.

En cuanto a la organización académica, las autoridades implementarán un Plan Operativo Anual (POA) con formatos simplificados para asegurar el cumplimiento de los 200 días hábiles. El objetivo central es erradicar la pérdida de hasta 40 días que antes se destinaban a actividades extracurriculares y festejos innecesarios.

La nueva resolución ministerial prohíbe estrictamente a las direcciones distritales imponer tareas que desvíen el enfoque de la calidad educativa en las aulas. Con esta planificación estratégica, el Gobierno busca, entre otros aspectos, que el tiempo efectivo de enseñanza sea la prioridad absoluta en las unidades educativas fiscales, privadas y de convenio.





Prohibiciones para el regreso a clases según la Resolución Ministerial 01/2026

Uso de celulares en las aulas tanto por docentes como por estudiantes. Actos de promoción en educación inicial y primaria. Viajes de promoción en todas las unidades educativas. Aumento de pensiones en las inscripciones durante los primeros meses de este año hasta que se defina. Rechazar estudiantes por motivos de discapacidad, dificultades en el aprendizaje, talento extraordinario o trastorno del espectro autista. No es obligatorio el uniforme en las unidades educativas fiscales, privadas y de convenio. Exigir la compra de uniformes y materiales escolares de un lugar determinado o exclusivo. El consumo de tabaco, bebidas alcohólicas y todo tipo de estupefacientes e instalaciones e inmediaciones de las unidades educativas. Toda forma de violencia, maltrato o abuso. Suspender, expulsar y excluir a estudiantes de unidades educativas privadas por retraso en el pago de pensiones. Imponer actividades “extracurriculares” de las direcciones departamentales y distritales.

