Educación prioriza los 200 días de clase y congela las pensiones

La Resolución Ministerial simplifica la planificación curricular para garantizar el cumplimiento efectivo de los días hábiles de avance.
El Ministerio de Educación ha ratificado que las pensiones escolares para la gestión 2026 se mantienen congeladas durante el periodo de inscripciones. El viceministro de Educación Regular, Juan Carlos Pimentel explicó que cualquier ajuste posterior dependerá de una comisión técnica que evaluará la inflación y la política salarial recién en el mes de abril.
En cuanto a la organización académica, las autoridades implementarán un Plan Operativo Anual (POA) con formatos simplificados para asegurar el cumplimiento de los 200 días hábiles. El objetivo central es erradicar la pérdida de hasta 40 días que antes se destinaban a actividades extracurriculares y festejos innecesarios.
La nueva resolución ministerial prohíbe estrictamente a las direcciones distritales imponer tareas que desvíen el enfoque de la calidad educativa en las aulas. Con esta planificación estratégica, el Gobierno busca, entre otros aspectos, que el tiempo efectivo de enseñanza sea la prioridad absoluta en las unidades educativas fiscales, privadas y de convenio.
Prohibiciones para el regreso a clases según la Resolución Ministerial 01/2026
