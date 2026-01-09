Imputan a exgerente de empresa estatal de oro por cinco delitos

El Ministerio Público decidió imputar por cinco delitos al exgerente de la Empresa Estatal de Producción y Comercialización del Oro (Epcoro), Edwin Vladimir Condori Herrera, y fijan fecha para su audiencia.

Los delitos por los cuales se investigará a Condori son: Conducta antieconómica, concusión, incumplimiento de deberes y malversación. Además, fijaron una audiencia virtual para el viernes 9 de enero a las 9:00 horas de la mañana, donde se solicitó una detención preventiva en la cárcel de San Pedro.

Condori fue detenido en la jornada anterior en el departamento de Oruro y trasladado a La Paz; es acusado por un daño económico al Estado que ascendería a 123 millones de bolivianos, cifra que estará en etapa de investigación.

Mira la programación en Red Uno Play