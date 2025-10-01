Agresión en colegio de Santa Cruz: Fiscalía abre investigación y convoca a declarar a estudiantes

La Fiscalía anunció que citará a estudiantes para que brinden su declaración en el marco de la investigación por la agresión sufrida por una menor en el interior de una unidad educativa de la zona del Plan 3000, en Santa Cruz.

El fiscal asignado al caso, Boris Herbas, informó que el proceso se encuentra abierto por el delito de lesiones, luego de que una estudiante resultara con un ojo lesionado tras ser agredida presuntamente por una de sus compañeras, quien es mayor de edad.

“Se tiene una denuncia aperturada por el delito de lesiones, en el cual la víctima es una menor de edad que habría sido agredida por una de sus compañeras. En ese sentido, el Ministerio Público está realizando los actos investigativos correspondientes”, explicó Hervas.

De acuerdo con el certificado médico forense, la menor recibió siete días de impedimento, además de contar con un informe psicológico que será tomado en cuenta dentro del proceso.

El fiscal precisó que, para garantizar el derecho a la defensa, se emitirán citaciones a la presunta agresora y también a los testigos que presenciaron los hechos.

“En base al informe psicológico, se van a solicitar las citaciones correspondientes, ya sea en calidad de testigos como también a la denunciada”, detalló.

La investigación se centra exclusivamente en el delito de lesiones, y se desarrolla de manera paralela al seguimiento que lleva adelante la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, con el fin de esclarecer las causas del hecho y determinar responsabilidades.

Mira la programación en Red Uno Play