¿Lo sabías? Existe un lugar donde la Navidad se celebra hoy, en pleno Día de Reyes

Mientras en gran parte del mundo las fiestas quedaron atrás y el arbolito ya empieza a desarmarse, hay un rincón del planeta donde recién hoy se celebra la Navidad. Ocurre en pleno Día de Reyes, en una isla tan pequeña como aislada, habitada por apenas 35 personas.

Además, allí el Año Nuevo no se festeja el 1 de enero, sino recién el 13. El lugar parece detenido en el tiempo y conserva tradiciones que el resto del mundo dejó atrás hace siglos.

Una isla remota… pero habitada

Se trata de Foula, una pequeña isla ubicada a 26 kilómetros al oeste del archipiélago escocés de Shetland, al norte del Reino Unido. El territorio tiene apenas 4 kilómetros de extensión y una superficie de 1.265 hectáreas, donde se distribuyen 16 granjas que pertenecen a los propios habitantes.

Aunque parezca desconectada del mundo, se puede llegar en ferry o en una avioneta con capacidad para solo ocho pasajeros, siempre y cuando el clima lo permita.

Todos hacen de todo

La ganadería es la principal actividad económica, pero en Foula nadie tiene un solo rol. Así lo contó Robert Smith, un joven de 27 años, en diálogo con la BBC:

“Puedo ayudar con el ferry, trabajar en la planta de agua, hacer de guía turístico o repartir correspondencia. Acá todos hacemos todo”.

La isla no tiene bares, tiendas ni conexión a la red eléctrica nacional. La energía proviene exclusivamente de fuentes renovables, como molinos de viento, sistemas hidroeléctricos y paneles solares. En caso de emergencia, cuentan con generadores.

¿Por qué celebran Navidad y Año Nuevo en enero?

La respuesta está en la historia. Foula aún se rige por el calendario juliano, introducido por Julio César en el año 46 a. C. y utilizado en Occidente durante más de 1.600 años.

Aunque el Reino Unido adoptó el calendario gregoriano en 1752, los habitantes de Foula decidieron conservar el sistema antiguo. Esto generó un desfasaje de 12 días, por lo que:

Navidad se celebra el 6 de enero

Año Nuevo, el 13 de enero

Aun así, los festejos son similares al resto del mundo: cenas familiares, música y regalos.

Un paraíso natural con historia dura

Foula es considerada la isla permanentemente habitada más remota de las islas británicas y fue declarada Lugar de Especial Interés Científico, principalmente por sus enormes colonias de aves marinas.

Su nombre proviene del nórdico antiguo “Fuglaey”, que significa “isla de pájaros”, lo que la convierte en un destino soñado para ornitólogos.

No todo fue tranquilidad: en 1720, una epidemia de viruela arrasó con la población. De unas 200 personas, solo seis sobrevivieron para enterrar a los fallecidos.

