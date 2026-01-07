Fiscalía aclara que denuncia por trata contra Evo Morales está en etapa de análisis

El fiscal general Roger Mariaca declaró que la denuncia por presunta trata de personas permanece en la Unidad de Análisis de la ciudad de La Paz y que, por ahora, no se activó ningún proceso investigativo contra el exmandatario.

Mariaca explicó que, la fiscalía dispone de 24 horas desde la recepción de la denuncia para admitirla, observarla o desestimarla. “Es importante que la ciudadanía sepa que dicha denuncia se encuentra en la unidad de análisis y será el fiscal analista quien resuelva dentro del plazo establecido”, remarcó.

El fiscal general aclaró que no puede existir una doble investigación por un mismo hecho, en referencia a otra denuncia que ya se encuentra en curso en el departamento de Tarija.

Recordó que sigue vigente la orden de aprehensión contra Morales emitida en Tarija, cuya ejecución es responsabilidad de la Policía Boliviana. Ese proceso, añadió, ya se encuentra en etapa de acusación, a la espera de la convocatoria para el juicio oral.

Finalmente, recalcó que la Fiscalía debe actuar con rigor, resguardando la protección de víctimas vulnerables, en especial menores de edad, y evitando cualquier forma de revictimización.

Mira la programación en Red Uno Play