En cuestión de segundos, roban una motocicleta en la zona del Canal Isuto

La inseguridad ciudadana volvió a manifestarse en las inmediaciones del tercer anillo y el Canal Isuto de la capital cruceña. Un video de vigilancia registró cómo dos sujetos a bordo de una motocicleta roja perpetraron un robo en cuestión de segundos.

Los delincuentes se detuvieron frente a un domicilio particular donde se encontraba parqueado el objetivo de su crimen. Es así que los antisociales vigilaron el entorno antes de proceder con el asalto.

Uno de los individuos descendió rápidamente del vehículo para manipular el sistema de encendido de la moto estacionada. Tras un breve forcejeo, logró poner en marcha el motor y escapar del lugar.

Los residentes de la zona expresaron su profunda indignación ante la frecuencia con la que ocurren estos incidentes delictivos. Ante esta situación, los vecinos exigen de manera urgente la presencia policial permanente y patrullajes preventivos en el barrio.

Mira la programación en Red Uno Play