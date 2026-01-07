Imágenes sensibles: Ataque mortal en gimnasio de Brasil deja un fallecido

Un hombre perdió la vida tras ser apuñalado dentro de un gimnasio ubicado en la calle Prefeito Faria Lima, en Londrina de Brasil. Según los primeros informes, el altercado habría iniciado por motivos pasionales y escaló hasta convertirse en un ataque mortal.

La situación generó conmoción entre los clientes del establecimiento, quienes presenciaron el hecho.

Las cámaras de seguridad del gimnasio registraron el instante exacto del ataque. La víctima, vistiendo una polera blanca, buscó refugiarse ingresando al local mientras el agresor, vestido de azul, lo perseguía con un arma blanca.

En el video se observa cómo la víctima estaba gravemente herida, con el abdomen ensangrentado, mientras buscaba desesperadamente protección dentro del gimnasio.

La rápida intervención de un policía que se encontraba fuera de servicio en el lugar fue clave para detener al agresor. El efectivo sacó su arma y logró inmovilizar al atacante, ordenándole arrodillarse, evitando así que huyera antes de la llegada de las patrullas. Gracias a esta acción, el agresor quedó bajo custodia de las autoridades inmediatamente.

Mira la programación en Red Uno Play