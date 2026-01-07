TEMAS DE HOY:
Uno decide

Branko inscribe su candidatura a la Gobernación de Santa Cruz por Demócratas

Branko Marinkovic oficializó su postulación por la agrupación Demócratas, acompañado por Mario Castellón que postula a vicegobernador. El actual senador confirmó que no renunciará a la Cámara Alta, asegurando que cumplirá sus labores en La Paz y hará campaña en Santa Cruz.

Red Uno de Bolivia

07/01/2026 9:34

Foto: María René Raña

Branko Marinkovic llegó la mañana de este miércoles a las instalaciones del Tribunal Electoral Departamental (TED) para inscribir su postulación como candidato a la Gobernación de Santa Cruz por la agrupación Demócratas.

El actual senador por Libre confirmó que encara la carrera electoral acompañado de Mario Castellón, quien fue presentado como su candidato a vicegobernador. Ambos adelantaron que la campaña estará enfocada en el contacto directo con la ciudadanía, tanto en la capital como en las provincias.

Marinkovic descartó renunciar a su curul en la Cámara de Senadores y aseguró que puede compatibilizar sus funciones legislativas con la campaña electoral sin descuidar ninguna de sus responsabilidades.

“No voy a renunciar. Tengo mucho trabajo que hacer y se pueden hacer las dos cosas juntas. La campaña se organiza: hay días que tengo que estar en La Paz y otros en campaña”, afirmó el candidato.

El postulante llegó al TED acompañado por el líder de Demócratas, Rubén Costas, y adelantó que, de llegar a la Gobernación, su gestión estará enfocada en la ejecución del proyecto hidroeléctrico Rositas, además de ampliar la electrificación y el acceso a agua potable en las provincias del departamento.

 

