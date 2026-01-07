Otto Ritter, candidato a la Gobernación: “Recuperemos el sueño cruceño”

Otto Andrés Ritter Méndez, candidato a la gobernación de Santa Cruz, presentó en Uno Decide de Red Uno sus propuestas con el objetivo de “recuperar el sueño cruceño” y posicionar al departamento como un referente en América Latina.

Ritter, abogado de profesión con más de 40 años de trayectoria, y experiencia como concejal municipal y presidente de la Unión Juvenil Cruceñista, explicó que su proyecto busca consolidar un Santa Cruz “grande, inclusivo y conectado con el mundo”.

Entre sus principales propuestas, el candidato mencionó la construcción de infraestructura terrestre, aérea y fluvial para mejorar la conectividad regional, destacando la iniciativa de un hub aéreo en Viru Viru, la creación de zonas francas comerciales y tecnológicas, y la potenciación del Puerto Bush para conectar al departamento con el Océano Atlántico.

El candidato también apuntó a la explotación responsable de tierras raras en el Cerro Manomó y Rincón del Tigre, como parte de su estrategia para impulsar la economía y generar oportunidades de empleo.

“Santa Cruz no tiene techo, Santa Cruz tiene alas. Los invito a soñar despiertos con el sueño cruceño que podemos hacer realidad este 2026”, afirmó Ritter, concluyendo su intervención con un llamado a la unidad y al desarrollo del departamento.

