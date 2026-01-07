De víctimas a denunciados: Vecinos que detuvieron a ladrón ahora enfrentan contrademanda

Lo que comenzó como una acción vecinal para frenar una serie de robos terminó convirtiéndose en una situación inesperada para los propietarios de una vivienda, quienes ahora enfrentan una contrademanda tras haber denunciado y entregado a un presunto delincuente a la Policía.

Según relataron los vecinos, el sujeto fue sorprendido en flagrancia cuando intentaba forzar la ventana de una vivienda. La dueña del inmueble fue alertada por un sensor de seguridad y logró ver al individuo en plena acción. Al ser descubierto, el presunto ladrón huyó, ingresando a otras casas del vecindario, lo que generó la reacción inmediata de los vecinos.

“Hemos tolerado mucho a estos pícaros que nos vienen día a día sacando cosas de las casas. Un día están dos o tres viviendas vacías. Ya es bastante, ya no podemos soportar”, manifestó Amador Pérez, vecino denunciante.

Ante la situación, varios vecinos se organizaron y siguieron al sospechoso hasta una plaza cercana, donde finalmente fue reducido y entregado a efectivos policiales. Sin embargo, días después, los denunciantes fueron notificados con una contrademanda, situación que generó indignación y sorpresa en la zona.

“Estamos sorprendidos porque en todo lo que pasa no hay justicia. Resulta que entregamos al pícaro a la Policía y ahora somos nosotros los denunciados”, reclamó Pérez.

Los vecinos también alertaron sobre la existencia de presuntos “nidos de delincuentes” en la zona y pidieron a la Policía realizar operativos e investigaciones para devolver la seguridad al barrio.

Mientras tanto, la Policía informó que el caso está siendo evaluado y que se tomarán las acciones correspondientes para esclarecer los hechos, en medio del malestar y la incertidumbre de los vecinos afectados.

