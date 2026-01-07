Divorcio y custodia: qué decisiones deben tomar ambos padres según la ley boliviana

En medio de los procesos de divorcio, los hijos suelen quedar expuestos a decisiones que pueden afectar su desarrollo emocional, educativo y social. En Bolivia, la normativa vigente establece reglas claras para proteger los derechos de niños, niñas y adolescentes, incluso cuando los padres ya no viven juntos.

El abogado Roberto Orellana explicó que, tras una separación, tanto el padre como la madre conservan el derecho y la obligación de dirigir, cuidar y proteger a sus hijos. Sin embargo, es un juez de familia quien define la guarda, es decir, con cuál de los progenitores vivirá el menor.

Pese al divorcio, Orellana remarcó que las decisiones importantes deben seguir siendo compartidas. Uno de los temas más frecuentes es la educación. El cambio de colegio, por ejemplo, requiere el consentimiento de ambos padres y, en caso de desacuerdo, debe intervenir una autoridad judicial.

La misma regla se aplica en situaciones médicas. Cirugías o procedimientos de relevancia deben contar con la autorización del padre y la madre. Lo propio ocurre con los permisos de viaje, tanto dentro como fuera del país.

El jurista recordó que la Ley Nº 603, Código de las Familias y del Proceso Familiar, en su artículo 217, regula la organización de la vida de los hijos tras la separación, estableciendo lineamientos sobre residencia, educación y cuidado diario, siempre bajo el principio del interés superior del menor.

Orellana subrayó que el diálogo entre los padres es fundamental para evitar conflictos prolongados.

“La comunicación es clave para evitar procesos judiciales largos y desgastantes. Cuando no existe entendimiento, una autoridad judicial debe intervenir pensando siempre en el bienestar del menor”, señaló.

Advirtió que el incumplimiento de resoluciones judiciales puede derivar en sanciones, que incluso incluyen la derivación de los padres a terapia psicológica. “Cuando los padres intentan dañarse entre sí, quienes terminan siendo los más afectados son los hijos”.

