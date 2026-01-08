Senamhi emite alerta hidrológica por desbordes de ríos en cuatro departamentos del país

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología emitió, una alerta naranja por riesgo hidrológico en gran parte del país. El Aviso Hidrológico advierte sobre ascensos repentinos y progresivos en los niveles de caudal, lo que genera una alta probabilidad de desbordes en zonas vulnerables.

El fenómeno, provocado por las persistentes lluvias, amenaza con afectar la infraestructura vial y las zonas productivas cercanas a las riberas de los ríos en los departamentos de Santa Cruz, Cochabamba, Potosí y Beni.

La alerta se centra en las cuencas de los ríos Piraí, Ichilo, Chapare, Caine, Mizque, Rocha, Chayanta, Cotagaita y Beni. Según el reporte técnico, se prevé que el comportamiento de las aguas sea impredecible en algunos sectores, lo que podría derivar en riadas locales si las precipitaciones continúan con la misma intensidad.

El evento tiene una duración prevista desde este miércoles 07 hasta el viernes 09 de enero de 2026. Durante este periodo, se recomienda a los pobladores ribereños evitar actividades cerca de los cauces y a los transportistas extremar cuidados al cruzar badenes o puentes en las áreas bajo alerta.

Las unidades de Gestión de Riesgos ya han sido notificadas para activar sus planes de contingencia y monitorear los puntos críticos donde el agua suele desbordarse con mayor frecuencia.

Mira la programación en Red Uno Play