Fesirmes Santa Cruz anuncia paro de 24 horas para este martes 13 por sueldos impagos

Los profesionales de salud en Santa Cruz han decidido asumir un nuevo paro de 24 horas el próximo martes 13 de enero, ante la falta de pago de sus salarios, según informó Evert Patiño, secretario de Conflictos del Fesirmes.

La medida afectará a hospitales y centros de salud de primer y segundo nivel. “No nos queda otra medida más que asumir un paro”, indicó Patiño.

Añadió que, como institución, habían tratado de evitar esta medida extrema, confiando en los compromisos asumidos por el alcalde y las autoridades municipales en reuniones previas. Sin embargo, la falta de respuestas concretas llevó a esta decisión.

El Fesirmes advirtió que la paralización inicial podría escalar a jornadas de 48, 72 e incluso 120 horas, y no descartó la posibilidad de una huelga masiva de todos los profesionales de salud en caso de no recibir los pagos pendientes.

“Es insostenible e inhumano que más de cuatro meses los colegas profesionales no tengan su salario y más de dos meses los colegas de contrato”, señaló Patiño.

Los trabajadores recordaron que muchos enfrentan responsabilidades familiares, pagos de servicios básicos y otras obligaciones económicas que hacen imposible subsistir sin recibir su salario. La comunidad se mantiene a la espera de una respuesta por parte de las autoridades municipales.

