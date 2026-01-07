¿Qué pasó? Se cayó el amistoso entre Bolivia y República Dominicana

El amistoso entre Bolivia y la selección de República Dominicana quedó cancelado, según informó el empresario de jugadores Silvio Fontana al programa Que No Me Pierda, de Red Uno de Bolivia.

Fontana señaló:

“Fernando siempre es una persona correcta, tiene las ideas muy claras, pero hay asesores que no trabajan bien. República Dominicana envió sus condiciones y no fueron respondidas a tiempo. Se ve que fue una decisión de la Federación no continuar, y ya no se le dio espacio a Dominicana para modificar su fixture local. Obviamente, no podrá cumplir con los requisitos que Bolivia necesitaba y ya se oficializó que el partido no va más”.

Respecto a la posibilidad de que exista un reemplazante para República Dominicana, Fontana explicó: “Creo que, por una decisión del cuerpo técnico de la selección, serán solo Panamá y México”.

Hasta el momento, la Federación Boliviana de Fútbol no ha emitido ningún comunicado oficial al respecto.

