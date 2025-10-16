Tío de 'Pequeño J', prófugo con captura internacional, rompió el silencio desde Perú

Manuel Valverde Rodríguez, tío de Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como 'Pequeño J', rompió el silencio desde Perú, donde se encuentra prófugo de la justicia.

Valverde tiene una orden de captura nacional e internacional por su supuesta vinculación con el triple feminicidio ocurrido en la localidad de Florencio Varela (Argentina).

“No hice nada malo”, se defendió el individuo, en contacto con el medio argentino Telenoche. “Nunca estuve en la escena del crimen”, aseguró, si bien admitió que "Entregarme es engorroso", intentando justificar su evasión.

Su estadía en Argentina

Explicó que su presencia en Argentina fue solo de visita para ver a su sobrino. Relató que tras un viaje a Uruguay y al no poder reingresar a Argentina, tomó un vuelo de Montevideo a Lima, permaneciendo en Perú desde entonces, reporta TN.

En cuanto a las acusaciones que vinculan a su familia con el narcotráfico, Manuel lo negó rotundamente, afirmando: "No estoy involucrado con el narcotráfico, yo trabajo en este momento".

Sobre su sobrino, alias 'Pequeño J', comentó: “Los jóvenes son individuales, no cuentan a los padres lo que hacen. Mayormente los padres son los últimos en enterarse de las cosas”. Además, negó conocer a alguien en Argentina que pudiera vincularlo con el triple crimen.

Pruebas y entrega a la Justicia

Valverde sostuvo tener pruebas que demuestran su inocencia: “Tengo un video donde se ve la hora y la fecha, con lo cual es imposible que yo esté en Argentina el día 19 de septiembre (día del crimen)”.

Respecto a la posibilidad de entregarse a las autoridades argentinas, admitió las dificultades: “Dependo de muchas cosas: si me presento, me llevarían al penal y tendría que empezar el proceso. Trato más bien de aclarar esto, así no se puede aclarar de esta manera”.

Finalmente, detalló aspectos de su convivencia con su sobrino durante la visita, asegurando que solo compartían actividades como comer o mirar deportes, y que no notó "nada de malo" en él.

