¡Impactante imagen! Foto de mujer comiendo pizza junto a un cadáver causa indignación en redes

Una fotografía difundida en redes sociales generó indignación y debate, al mostrar a una mujer comiendo una rebanada de pizza mientras, a su lado, yacía el cuerpo sin vida de un hombre en situación de calle, en la alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México.

De acuerdo con reportes ciudadanos, la imagen fue captada entre las calles Juana de Arco y Calzada de Tlalpan, frente a un negocio de comida rápida especializado en pizza, en la colonia Álamos.

En la fotografía se observa a la mujer, aparentemente despreocupada, mientras el cuerpo del hombre permanece tendido frente a una puerta roja. En un principio, algunos testigos pensaron que la persona se encontraba dormida; sin embargo, al acercarse confirmaron que no presentaba signos vitales.

Vecinos alertaron a las autoridades, por lo que elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y personal de servicios periciales acudieron al sitio para realizar el levantamiento del cuerpo, que fue trasladado al anfiteatro del Servicio Médico Forense (Semefo).

Reacciones en redes

La imagen provocó un intenso debate entre usuarios de redes sociales. Para muchos, la escena simboliza la creciente indiferencia social ante la vulnerabilidad y muerte de personas en situación de calle.

“Triste ver cómo ya nada nos conmueve. Comemos junto a la tragedia sin mirar”, escribió una usuaria en X (antes Twitter).

Otros, sin embargo, criticaron la viralización de la foto, al señalar que en esa zona es común encontrar indigentes dormidos y que la mujer quizá no se percató de la gravedad de la situación.

“En esa zona hay mucha gente de calle. Nadie se acerca por miedo o costumbre. Lo malo es que son personas sin familia”, comentó otro internauta.

