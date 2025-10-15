“Estaría durmiendo ahí”: un hombre muere atropellado por una cisterna en la zona de la Refinería

Un trágico accidente se registró la mañana de este miércoles en la avenida Santos Dumont, a la altura de la Refinería de Palmasola, en Santa Cruz de la Sierra. Un hombre perdió la vida luego de ser atropellado por un camión cisterna que se disponía a ingresar a las instalaciones para cargar combustible.

De acuerdo con el informe preliminar, el conductor del camión había retornado de desayunar y se alistaba para colocarse en la fila de ingreso a la refinería. Sin embargo, al avanzar sintió un obstáculo en una de las llantas. Al revisar, descubrió con horror que había arrollado a una persona que se encontraba bajo el vehículo.

El cuerpo del fallecido permanece en el lugar, debajo del pesado motorizado, mientras personal policial resguarda la zona a la espera de la llegada de la unidad de Homicidios, que realizará el levantamiento legal del cadáver.

“Estaría durmiendo ahí, porque no lo he visto. No me he dado cuenta”, relató el chofer.

Los investigadores buscan establecer las circunstancias en las que la víctima terminó debajo de la cisterna. No se descarta que el hombre, cuya identidad aún no ha sido confirmada, se encontrara durmiendo en el lugar, donde a diario estacionan decenas de camiones que esperan cargar combustible.

Efectivos policiales recogen testimonios de testigos y revisan cámaras de seguridad de la zona para esclarecer el hecho. El conductor del vehículo permanece en el sitio colaborando con las autoridades.

