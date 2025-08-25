TEMAS DE HOY:
Muere el alcalde de Totora Accidente de Tránstio

9ºC Santa Cruz de la Sierra

11ºC La Paz

19ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

Chofer se ‘duerme’ y provoca vuelco de cisterna en carretera a Trinidad

El conductor fue trasladado de inmediato al hospital, donde recibe atención médica. 

Charles Muñoz Flores

25/08/2025 11:28

Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

Un accidente de tránsito se registró esta mañana en la carretera que conecta Ascensión de Guarayos con Trinidad, cuando una cisterna de diésel se embarrancó dejando como único herido al conductor, quien aparentemente se habría quedado dormido al volante.

De acuerdo con los primeros reportes, la cisterna transportaba diésel y quedó volcada a un costado de la vía. Vecinos y transeúntes aprovecharon el momento para extraer el combustible utilizando baldes y otros recipientes, generando aglomeraciones en el lugar, según reportó el portal STN Noticias.

El conductor fue trasladado de inmediato al hospital, donde recibe atención médica. Se espera un informe oficial en las próximas horas, el cual esclarecerá las causas exactas del accidente y las medidas a tomar respecto a la cisterna y el combustible derramado.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD