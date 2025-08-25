Un accidente de tránsito se registró esta mañana en la carretera que conecta Ascensión de Guarayos con Trinidad, cuando una cisterna de diésel se embarrancó dejando como único herido al conductor, quien aparentemente se habría quedado dormido al volante.

De acuerdo con los primeros reportes, la cisterna transportaba diésel y quedó volcada a un costado de la vía. Vecinos y transeúntes aprovecharon el momento para extraer el combustible utilizando baldes y otros recipientes, generando aglomeraciones en el lugar, según reportó el portal STN Noticias.

El conductor fue trasladado de inmediato al hospital, donde recibe atención médica. Se espera un informe oficial en las próximas horas, el cual esclarecerá las causas exactas del accidente y las medidas a tomar respecto a la cisterna y el combustible derramado.

Mira la programación en Red Uno Play