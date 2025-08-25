Identifican a un sospechoso en el asesinato de Harold y Leonardo; ordenan su aprehensión

La investigación por el asesinato de Harold Méndez Erlweing y Leonardo Vaca Díez Gentile avanza con nuevos hallazgos. La Fiscalía informó este lunes que se logró identificar a una persona presuntamente involucrada en el doble crimen y se emitió una orden de aprehensión para su captura.

El fiscal asignado al caso, Daniel Ortuño, señaló que se están cruzando datos clave para esclarecer los hechos, en particular con relación al vehículo secuestrado tras el crimen. “Se está cruzando información por este hecho, para poder corroborar si la placa que tiene el motorizado secuestrado corresponde al vehículo, o tal vez es una placa clonada”, explicó.

La investigación incluye pericias técnicas realizadas por el Instituto de Investigaciones Técnico Científicas de la Universidad Policial (Iitcup).

“El día sábado se ha trabajado en el campo de balística forense en razón de la trayectoria de los proyectiles que ha tenido el vehículo con los peritos dependientes del Instituto”, detalló Ortuño.

Respecto al presunto implicado, la autoridad indicó que por el momento no se revelará su identidad ni nacionalidad. “No puedo dar los datos personales para no entorpecer el proceso investigativo. Tenemos un avance significativo dentro de la investigación, esperemos que en las siguientes horas o días ya tengamos un avance mayor a efecto de identificar a los autores materiales”, puntualizó.

El crimen ocurrió la noche del jueves 21 de agosto, cuando Leonardo Vaca y Harold Méndez se encontraban en una vagoneta de lujo, vehículo que habría sido utilizado previamente en el secuestro de Erick Roberto Baeza Achá, desaparecido desde el 29 de julio. Ambos fueron emboscados y acribillados en circunstancias aún bajo indagación.

El cuerpo de Vaca fue hallado a pocos metros del vehículo, que presentaba múltiples impactos de bala. Las autoridades mantienen abiertas varias líneas de investigación para determinar las motivaciones, conexiones y posibles autores intelectuales de este doble homicidio que conmocionó a la población cruceña.

