“Le quitaron la vida por error”: joven muere acribillado en Santa Cruz; su familia pide ayuda

Una trágica confusión dejó a una pareja acribillada en el barrio 15 de Septiembre, zona del Plan 3.000. Alexander falleció en el lugar, mientras su novia se encuentra gravemente herida. La familia de la víctima fatal, de escasos recursos, pide ayuda para costear el traslado del cuerpo de la morgue y el sepelio.

Un error fatal

Según el testimonio de Gabriela, tía de Alexander, los atacantes habrían confundido a la joven pareja con otra persona. La familia sospecha que el verdadero objetivo era un ciudadano colombiano que vivía en la misma casa, pues Alexander y él tenían una motocicleta del mismo modelo.

"Le quitaron la vida. Es el último hijo de los cinco que tiene mi hermano, él está destrozado", relató Gabriela, describiendo el dolor de la familia. "Ellos (los atacantes) parece que estaban espiándolo y le dispararon sin que él pueda decir ni una sola palabra, tiraron a matar", agregó.

Una familia devastada y sin recursos

Alexander se dirigía a comprar una torta para su sobrina y llevar a su novia al médico cuando fue atacado. El joven se ganaba la vida como ayudante de camión y vendiendo empanadas. La familia, de bajos recursos, enfrenta la angustia de no poder retirar el cuerpo de la morgue para darle un velatorio.

"No tenemos recursos económicos. Hemos ido casa por casa tratando de recaudar lo que se pueda de los vecinos para poder sacarlo hoy día", comentó la tía, haciendo un llamado a la solidaridad. La policía, por su parte, continúa la búsqueda de los autores del crimen.

La familia solicita ayuda económica a la población para cubrir los gastos fúnebres y dar a Alexander una despedida digna.

Mira la programación en Red Uno Play