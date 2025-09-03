TEMAS DE HOY:
Identifican a hombre acribillado y a mujer herida en el Plan Tres Mil

La mujer herida, recibió tres disparos y fue trasladada de inmediato a un centro médico de la ciudad, donde permanece con pronóstico reservado.

Charles Muñoz Flores

03/09/2025 16:54

Identifican a hombre acribillado y a mujer herida en el Plan Tres Mil. FOTO: NTV/RED UNO. Montaje CHMF.FOTO: NTV/RED UNO. Montaje CHMF.
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

Un ataque armado ocurrido este miércoles en el Plan Tres Mil dejó un saldo de un hombre fallecido y una mujer gravemente herida, según confirmaron fuentes policiales.

El hecho se registró en la avenida Radial 10, cuando un hombre y una mujer fueron atacados por desconocidos que se movilizaban en motocicleta. Al llegar al lugar, efectivos de la Policía constataron que el hombre se encontraba sin signos vitales sobre la acera, presentando múltiples impactos de bala. La víctima fue identificada como Alexander Habegger.

La mujer herida, Yarma S., recibió tres disparos y fue trasladada de inmediato a un centro médico de la ciudad, donde permanece con pronóstico reservado. Según el informe médico, su estado es delicado y se encuentra bajo vigilancia.

En el lugar, la Policía también halló una motocicleta de color rojo, que se presume pertenecía a las víctimas. Testigos relataron que los atacantes realizaron varios disparos antes de huir del sitio en una motocicleta.

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) y el Ministerio Público iniciaron la investigación, recabando imágenes de cámaras de seguridad y declaraciones de testigos. Las autoridades anunciaron que se emitirá un informe oficial en las próximas horas y que se encuentra en curso la búsqueda de los responsables del ataque.

