Acribillan a un hombre y hieren a una mujer en el Plan Tres Mil

Este miércoles se tiñó de violencia en el Plan Tres Mil, cuando un hombre fue acribillado a plena luz del día en una calle de esta populosa zona. Una mujer que lo acompañaba resultó herida y fue trasladada de urgencia a un centro asistencial.

De acuerdo con reportes preliminares, dos sujetos a bordo de una motocicleta interceptaron a la víctima y dispararon a quemarropa, provocándole la muerte inmediata.

Pasadas las 13:00, el cuerpo aún permanecía en el lugar del ataque mientras efectivos policiales acordonaban la zona y recolectaban evidencias. Los agentes también revisan cámaras de seguridad cercanas que habrían captado el crimen.

La Policía no precisó el número de impactos que recibió la víctima, ni confirmó su identidad. Sin embargo, no descartó que los autores sean de nacionalidad extranjeras.

El caso está bajo investigación y se aguarda un informe oficial que permita esclarecer las motivaciones y dar con los responsables de este nuevo hecho de violencia que registrado en la capital cruceña.

