Lograron identificar al presunto responsable de un hecho de crueldad animal que generó rechazo en la población cruceña. Se trata de un mototaxista perteneciente a una asociación de transporte de la zona de Los Lotes, cuyo chaleco distintivo llevaba el número 122.

El hombre fue captado en cámaras de seguridad cuando, de manera deliberada, embistió a un perro que le había ladrado en plena vía pública.

La Policía Forestal y de Medio Ambiente (Pofoma) confirmó que ya se abrió una investigación y que en las próximas horas el acusado podría enfrentar a la justicia por maltrato animal.

“Evidentemente, la Dirección de la Policía Forestal y Medio Ambiente el día de ayer se ha dado la tarea de poder realizar las primeras investigaciones referente a este caso, en la cual una persona inescrupulosa, con total menoscabo de respeto a la vida animal, atropella intencionalmente con su motocicleta a un can que se encontraba en la calle”, informó el coronel Villazón a un medio digital local.

El jefe policial precisó que, gracias a las grabaciones de seguridad, se logró establecer que el hecho ocurrió en el barrio Villa Mercedes Sur, en la calle Bibosi. Allí se identificó al agresor como un mototaxista del Sindicato de Transporte Los Lotes Z Sur, quien llevaba el chaleco con el número 122. Posteriormente, los investigadores lo reconocieron como Francisco, ya con datos de domicilio y entorno familiar.

“Se ha aperturado un caso ante el Ministerio Público por violencia animal y tratos crueles. Esta persona estaría enfrentando una pena de privación de libertad de seis meses a un año, si se determina que existió intencionalidad de causarle un daño grave o permanente a este animal”, agregó Villazón.

El hecho quedó registrado en un video que circula en redes sociales, donde se observa al conductor detener su marcha, girar y embestir de frente al perro. La grabación provocó una ola de indignación en la ciudadanía, que exige sanciones ejemplares y mayor protección para los animales en las calles.

A continuación, el video:

