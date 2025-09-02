Joven difunde el video del momento en que un motociclista alza su bolsón con $us 7.600

Un joven denunció la pérdida de un bolsón con 7.600 dólares americanos, monto que había ahorrado para cubrir los gastos médicos de su madre, quien se encuentra delicada de salud.

Cámaras de seguridad de la zona muestran el momento en el que una motocicleta se detiene y una persona recoge el bolsón.

“A la persona que tal vez lo alzó, por favor me ayude a recuperar ese dinero que me ha costado mucho para poder tenerlo. Era para darle a mi madre que ahora lo necesita”, expresó el afectado.

Según relató, el hecho ocurrió en inmediaciones del octavo anillo y el puente Julio Leigue, cuando se dirigía a su trabajo en motocicleta. En el trayecto, la mochila que llevaba se abrió accidentalmente y varios objetos cayeron al piso, entre ellos una billetera, un celular y el bolsón con el dinero.

“Yo salí solo de mi casa y fui a mi trabajo como todos los días. En inmediaciones del puente se abrió mi mochila y se fueron cayendo todas las cosas, se me cayó mi billetera, el bolsón donde tenía el dinero y otro celular”, contó.

El joven insistió en que el monto estaba destinado a la compra de medicamentos, una cirugía y otros gastos urgentes de su familia. “No sé qué hacer. Era para la medicación de mi mamá y para pagar mi casa”, lamentó.

Finalmente, pidió a la población y a las autoridades colaborar con cualquier información que permita identificar a la persona que recogió el dinero.

A continuación, el video:

