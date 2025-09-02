TEMAS DE HOY:
LOS BALCANES joven desaparecido en el río Ichoa zoofilia en Punata

26ºC Santa Cruz de la Sierra

10ºC La Paz

21ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

Joven difunde el video del momento en que un motociclista alza su bolsón con $us 7.600

El afectado insistió en que el monto estaba destinado a la compra de medicamentos, una cirugía y otros gastos urgentes de su familia. “No sé qué hacer. Era para la operación de mi mamá y para pagar mi casa”, lamentó.

Charles Muñoz Flores

02/09/2025 11:26

Cámaras captan a una moto que habría recogido un bolsón con $us 7.600. FOTO: NTV/RED UNO. Composición CHMF.
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

Escuchar esta nota

Un joven denunció la pérdida de un bolsón con 7.600 dólares americanos, monto que había ahorrado para cubrir los gastos médicos de su madre, quien se encuentra delicada de salud.

Cámaras de seguridad de la zona muestran el momento en el que una motocicleta se detiene y una persona recoge el bolsón.

“A la persona que tal vez lo alzó, por favor me ayude a recuperar ese dinero que me ha costado mucho para poder tenerlo. Era para darle a mi madre que ahora lo necesita”, expresó el afectado.

Según relató, el hecho ocurrió en inmediaciones del octavo anillo y el puente Julio Leigue, cuando se dirigía a su trabajo en motocicleta. En el trayecto, la mochila que llevaba se abrió accidentalmente y varios objetos cayeron al piso, entre ellos una billetera, un celular y el bolsón con el dinero.

“Yo salí solo de mi casa y fui a mi trabajo como todos los días. En inmediaciones del puente se abrió mi mochila y se fueron cayendo todas las cosas, se me cayó mi billetera, el bolsón donde tenía el dinero y otro celular”, contó.

El joven insistió en que el monto estaba destinado a la compra de medicamentos, una cirugía y otros gastos urgentes de su familia. “No sé qué hacer. Era para la medicación de mi mamá y para pagar mi casa”, lamentó.

Finalmente, pidió a la población y a las autoridades colaborar con cualquier información que permita identificar a la persona que recogió el dinero.

A continuación, el video:

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

14:30

Chelsea vs. psg

17:10

Último nivel

18:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

14:30

Chelsea vs. psg

17:10

Último nivel

18:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD