Un accidente de tránsito se registró en la intersección de la calle Vallegrande, en la zona de Siete Calles de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, donde un vehículo particular de color negro colisionó con un trufi que transportaba pasajeros.

El impacto dejó serios daños materiales en uno de los motorizados, aunque afortunadamente no se reportaron personas heridas, pese a que en el automóvil particular viajaba un menor de seis meses de edad.

El conductor del vehículo particular relató que circulaba hacia la avenida Cañoto cuando se produjo el accidente.

“Yo me dirigía hacia la avenida Cañoto y ahí le di pues, fue algo rápido. Tampoco fue porque esté en estado de ebriedad o haya ido rápido, estaba con mi bebé de seis meses de nacida”, explicó el chofer.

Por su parte, el conductor del trufi, que transportaba seis pasajeros con destino a Yapacaní, ofreció otra versión de lo sucedido:

“Salí de la parada, venía despacito, llegué a la esquina y he mirado que venía el auto lejos, pero venía a toda mecha”, declaró.

Los pasajeros a bordo respaldaron el testimonio del chofer del trufi, asegurando que el automóvil particular circulaba a alta velocidad.

“Fuerte, fuerte venía (el vehículo negro)”, señaló uno de los pasajeros.

Pese al susto, ninguno de los ocupantes sufrió lesiones, aunque ambos motorizados quedaron afectados por el impacto. Los involucrados permanecen a la espera del informe oficial de la unidad de Tránsito, que aún no se había hecho presente en el lugar al cierre de esta nota.

Mira la programación en Red Uno Play