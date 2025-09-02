¿Afecta el horario de invierno escolar en el aprendizaje? Esto responden los maestros urbanos de Santa Cruz

Aunque las temperaturas empiezan a subir en el departamento cruceño y los últimos frentes fríos están quedando atrás, el horario de invierno en las unidades educativas continuará al menos una semana más, según la Federación de Maestros Urbanos de Santa Cruz.

Osmar Cabrera, secretario ejecutivo del sector, explicó que esta disposición no repercute en el calendario escolar. “No tenemos un instructivo que modifique el horario de invierno, en tanto continuamos estos días más. Esto no viene a afectar de ninguna manera lo que es el calendario escolar, se va mantener como estaba dispuesto porque simplemente es una consideración para que el ingreso sea unos minutos más atrasados o adelantados, según el turno”, afirmó.

En ese marco, Cabrera ratificó que las clases finalizarán el 9 de diciembre, como estaba previsto. Asimismo, indicó que el magisterio espera que en el transcurso de la próxima semana el Ministerio de Educación emita el instructivo oficial para el retorno al horario regular.

El dirigente recalcó que la aplicación del horario de invierno es una medida de carácter preventivo frente a las bajas temperaturas. “Siempre hemos sido sensatos en este tema: cuando no se tengan condiciones climáticas adversas, debemos retornar al horario normal para disponer de más tiempo de clases y garantizar que los estudiantes avancen en los contenidos”, subrayó.

Actualmente, la modificación horaria implica media hora de diferencia: en la mañana, los estudiantes ingresan a las 8:00 en lugar de las 7:30, mientras que en la tarde la salida se adelanta a las 17:30, en vez de las 18:00.

Finalmente, Cabrera aseguró que, apenas llegue la disposición oficial, los establecimientos educativos retomarán inmediatamente el horario habitual, a fin de que tanto padres como estudiantes estén informados y puedan organizarse para cumplir con la puntualidad escolar.

