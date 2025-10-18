5 ventajas de vivir en una ciudad con áreas verdes y recreativas

Vivir rodeado de naturaleza no solo mejora la calidad de vida, también impulsa un nuevo estilo de convivencia urbana más saludable, sostenible e inteligente. En Nueva Santa Cruz, el verde no es un complemento: es el corazón de la ciudad. Con más de 2.300 hectáreas destinadas a infraestructura urbana y áreas verdes, la ciudad inteligente más innovadora de Bolivia redefine lo que significa habitar en equilibrio con el entorno.

1. Bienestar físico y mental

El contacto diario con la naturaleza reduce el estrés y promueve hábitos saludables. Caminar, correr o andar en bicicleta en entornos verdes fortalece el cuerpo y despeja la mente, fomentando un estilo de vida activo y positivo.

2. Espacios para compartir en familia

Parques, ciclovías y zonas recreativas crean puntos de encuentro donde las familias pueden disfrutar al aire libre, desconectarse del ruido urbano y fortalecer lazos en un entorno seguro y planificado.

3. Aire más limpio y temperatura equilibrada

Las áreas verdes ayudan a filtrar contaminantes y a mantener temperaturas agradables. En Nueva Santa Cruz, el Centro de Arborización con más de un millón de palmeras y dos millones de plantas contribuye directamente a un aire más puro.

4. Movilidad sostenible y segura

La ciclovía temática de 30 km ofrece una alternativa moderna de transporte urbano. Diseñada para la recreación y el traslado eficiente, integra tecnología y sostenibilidad con un recorrido seguro y atractivo.

5. Plusvalía y calidad de vida

Las ciudades con amplias áreas verdes y planificación ambiental son más valoradas. Vivir en Nueva Santa Cruz significa invertir en bienestar e innovación.

Vive el verde. Vive la tecnología. Vive la innovación.



Nueva Santa Cruz, la ciudad inteligente de Bolivia.

