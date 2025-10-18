TEMAS DE HOY:
Luis Marcelo Arce Militar acusado de abuso trufista asesinado+

30ºC Santa Cruz de la Sierra

5ºC La Paz

22ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Espacio empresarial

Casamía abre las puertas del Urubó con proyectos accesibles y urbanizados

Casamía ha desarrollado proyectos urbanizados que permiten a las familias acceder a lotes con precios accesibles y pagos desde 11 Bs al día.

Red Uno de Bolivia

17/10/2025 20:35

Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

El Urubó, considerado una de las zonas más exclusivas y de mayor proyección en Santa Cruz, ya no es un privilegio reservado para pocos.

Casamía ha desarrollado proyectos urbanizados que permiten a las familias acceder a lotes con precios accesibles y pagos desde 11 Bs al día.

Tajibos del Urubó y Sirari del Urubó son dos ejemplos de este modelo innovador: ambos cuentan con accesos pavimentados, servicios básicos, áreas verdes y espacios recreativos, ofreciendo no solo un terreno sino un estilo de vida.

Además, Casamía integra tecnología en el proceso de compra, facilitando la adquisición de lotes de manera 100% online, lo que refuerza su compromiso con la innovación y la transparencia.

Visita los proyectos de Casamía y descubre cómo hacer realidad tu sueño de vivir en el Urubó.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:00

Uno decide

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

La sra. fazilet y sus hijas

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:00

Uno decide

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

La sra. fazilet y sus hijas

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD