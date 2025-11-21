“Con Nosotras ganamos Nosotras”, supera expectativas y ya tiene a sus 10 ganadoras

La marca Nosotras cerró con gran éxito su campaña nacional “Con Nosotras ganamos Nosotras”, un concurso que durante casi tres meses (del 1 de septiembre al 31 de octubre) movilizó a miles de consumidoras en todo el país, superando ampliamente las expectativas.

El sorteo final se realizó el 7 de noviembre en Red Uno, al inicio del programa Sabores Bolivianos, donde se sorteó a las 10 ganadoras, cada una acreedora de un premio de Bs 5.000 en efectivo.

Para facilitar la participación, Nosotras habilitó 136 ánforas distribuidas en diferentes puntos del país.

La marca destacó la respuesta masiva del público y el fuerte vínculo con las consumidoras bolivianas: “La participación fue extraordinaria y nos llena de alegría ver cómo esta campaña conectó con tantas mujeres en todo el país.” Relató María Laura Banegas, brand manager de la marca.

La entrega oficial de premios se llevó a cabo el 20 de noviembre, en un evento especial junto a las ganadoras.

Con esta iniciativa, Nosotras reafirma su compromiso con las mujeres bolivianas, ofreciéndoles productos de calidad y acciones que celebran su confianza y preferencia.

Mira la programación en Red Uno Play