Gobernación instala domos y acelera la búsqueda de desaparecidos en Achira, Samaipata

La Gobernación de Santa Cruz instaló este viernes dos domos de asistencia para los damnificados de la comunidad de Achira, en Samaipata, mientras continúan las labores de búsqueda de personas desaparecidas tras el deslizamiento registrado en la zona. Las autoridades también aceleraron los trabajos de limpieza en la quebrada para prevenir nuevos riesgos ante posibles lluvias.

El gobernador Luis Fernando Camacho informó que los equipos de rescate consiguieron esta jornada identificar dos posibles puntos de ubicación, gracias a la labor de un perro especializado en rastreo.

“Hoy día hemos podido conseguir que el equipo de rescate tenga dos posibles puntos con la detección del perro que está haciendo la búsqueda de las personas desaparecidas. Yo quisiera que sea el lugar para que podamos encontrarla”, expresó.

Instalan domos para damnificados de Achira, Samaipata. Foto: Gobernación cruceña

Paralelamente, maquinaria pesada trabaja en la limpieza de la quebrada que conecta con el cerro, donde se identificaron piedras y material inestable que podría deslizarse en caso de nuevas precipitaciones.

“Estamos limpiando la parte de la quebrada para movilizar unas piedras que es muy posible que, si llueve, se vengan abajo. Hasta el mediodía tiene que estar limpiado también el canal por debajo para que corra el agua en caso de lluvia”, explicó la autoridad.

Camacho anunció además la llegada de seis nuevas máquinas —entre retroexcavadoras, excavadoras, volquetas y una oruga— para agilizar la apertura de caminos y atender las demandas de productores y comunidades afectadas.

Como parte del apoyo humanitario, la Gobernación instaló dos domos multifuncionales: uno destinado a brindar atención médica y resguardar las donaciones, y otro que funcionará como centro de operaciones, coordinado con el municipio y los equipos técnicos del Sedcam, Searpi y grupos de rescate.

“Con esto vamos a llevar un control de todo lo que ocurre en la zona y mejorar la respuesta”, concluyó Camacho.

