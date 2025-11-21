Ministro Zamora posesiona nuevos viceministros y directores en Obras Públicas

Durante el acto, Zamora instruyó a todas las nuevas autoridades trabajar con firmeza y coordinación para eliminar el “estado tranca”, una condición que ha obstaculizado el avance de proyectos y la eficiencia administrativa en los últimos años.
El ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Mauricio Zamora, posesionó este viernes a dos viceministros y a cinco directores de entidades estratégicas del sector, como parte del proceso de reestructuración institucional y fortalecimiento operativo que impulsa el Gobierno del presidente Rodrigo Paz.
En el gabinete técnico, Zamora nombró a Wilbert Flores como viceministro de Telecomunicaciones y a Joshua Bellot como viceministro de Vivienda y Urbanismo.
Además, fueron posesionadas las siguientes autoridades en empresas e instituciones dependientes del Ministerio:
Durante el acto, Zamora instruyó a todas las nuevas autoridades trabajar con firmeza y coordinación para eliminar el “estado tranca”, una condición que ha obstaculizado el avance de proyectos y la eficiencia administrativa en los últimos años.
El ministro remarcó que la gestión debe alinearse a los lineamientos del presidente Rodrigo Paz, orientados a dinamizar la ejecución de obras, reforzar la transparencia institucional y mejorar la calidad de los servicios en telecomunicaciones, transporte y vivienda.
