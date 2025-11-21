Ministro Zamora posesiona nuevos viceministros y directores en Obras Públicas

El ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Mauricio Zamora, posesionó este viernes a dos viceministros y a cinco directores de entidades estratégicas del sector, como parte del proceso de reestructuración institucional y fortalecimiento operativo que impulsa el Gobierno del presidente Rodrigo Paz.

En el gabinete técnico, Zamora nombró a Wilbert Flores como viceministro de Telecomunicaciones y a Joshua Bellot como viceministro de Vivienda y Urbanismo.

Además, fueron posesionadas las siguientes autoridades en empresas e instituciones dependientes del Ministerio:

Carlos Alberto Ágreda, director de la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT).

Ernesto Alberto Farfán, presidente de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC). Jorge Eduardo Méndez, Director de la Agencia Estatal de Vivienda (AEVivienda).

Raúl Armando Bueno, director de Vías Bolivia.

Christian Guerry Eduardo, Gerente Ejecutivo de Mi Teleférico.

Durante el acto, Zamora instruyó a todas las nuevas autoridades trabajar con firmeza y coordinación para eliminar el “estado tranca”, una condición que ha obstaculizado el avance de proyectos y la eficiencia administrativa en los últimos años.

El ministro remarcó que la gestión debe alinearse a los lineamientos del presidente Rodrigo Paz, orientados a dinamizar la ejecución de obras, reforzar la transparencia institucional y mejorar la calidad de los servicios en telecomunicaciones, transporte y vivienda.

