Nacionales

Ministro Zamora posesiona nuevos viceministros y directores en Obras Públicas

Durante el acto, Zamora instruyó a todas las nuevas autoridades trabajar con firmeza y coordinación para eliminar el "estado tranca", una condición que ha obstaculizado el avance de proyectos y la eficiencia administrativa en los últimos años.

Hans Franco

21/11/2025 16:46

Foto: Ministro posesiona nuevos viceministros y directores en Obras Públicas
La Paz

El ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Mauricio Zamora, posesionó este viernes a dos viceministros y a cinco directores de entidades estratégicas del sector, como parte del proceso de reestructuración institucional y fortalecimiento operativo que impulsa el Gobierno del presidente Rodrigo Paz.

En el gabinete técnico, Zamora nombró a Wilbert Flores como viceministro de Telecomunicaciones y a Joshua Bellot como viceministro de Vivienda y Urbanismo.

Además, fueron posesionadas las siguientes autoridades en empresas e instituciones dependientes del Ministerio:

  • Carlos Alberto Ágreda, director de la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT).
  • Ernesto Alberto Farfán, presidente de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC). Jorge Eduardo Méndez, Director de la Agencia Estatal de Vivienda (AEVivienda).
  • Raúl Armando Bueno, director de Vías Bolivia.
  • Christian Guerry Eduardo, Gerente Ejecutivo de Mi Teleférico.

Durante el acto, Zamora instruyó a todas las nuevas autoridades trabajar con firmeza y coordinación para eliminar el “estado tranca”, una condición que ha obstaculizado el avance de proyectos y la eficiencia administrativa en los últimos años.

El ministro remarcó que la gestión debe alinearse a los lineamientos del presidente Rodrigo Paz, orientados a dinamizar la ejecución de obras, reforzar la transparencia institucional y mejorar la calidad de los servicios en telecomunicaciones, transporte y vivienda.

