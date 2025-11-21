TEMAS DE HOY:
Política

¿Quién es el nuevo viceministro de Deportes Roberto Bustamante?

El desafío más inmediato será la organización y preparación para los Juegos Bolivarianos 2029, un evento regional que demanda planificación, coordinación y fortalecimiento de las capacidades deportivas del país.

Hans Franco

21/11/2025 9:44

Foto: ¿Quién es el nuevo viceministro de Deportes Roberto Bustamante? (APG)
La Paz

La ministra de Salud y Deportes, Marcela Zambrana, posesionó este viernes a Roberto Bustamante Ponce como nuevo viceministro de Deportes, destacando su amplia experiencia dirigencial y su compromiso con la promoción de la salud a través de la actividad física.

Perfil del nuevo viceministro de Deportes

Roberto Bustamante nació en Cochabamba y desde hace 23 años reside en Tarija, ciudad donde desarrolló su vida profesional y su trayectoria dentro del ámbito deportivo. Fue presidente de la Asociación Municipal de Tenis, titular de la Asociación Departamental de Tenis de Tarija, secretario general de la Federación Boliviana de Tenis y director municipal de Deportes en Tarija.

Esa trayectoria, afirmó, le permitió consolidar una visión de gestión basada en planificación, articulación y trabajo cercano con las y los deportistas, enfoque que ahora proyectará a nivel nacional.

“Nací en Cochabamba y desde hace 23 años vivo en Tarija… donde consolidé una visión de gestión deportiva que hoy tengo la oportunidad de proyectar a nivel nacional”, expresó emocionado durante su posesión.

Nuevos retos y trabajo conjunto

La ministra Zambrana destacó la importancia del rol que asumirá Bustamante en un periodo clave para el desarrollo deportivo del país.

“Es un reto muy grande y agradezco profundamente que usted esté comprometido para lograr estos propósitos… estamos seguros que con su apoyo vamos a lograr que nuestros atletas lleguen a su máximo rendimiento”, afirmó.

El desafío más inmediato será la organización y preparación para los Juegos Bolivarianos 2029, un evento regional que demanda planificación, coordinación y fortalecimiento de las capacidades deportivas del país.

Bustamante anunció que su gestión priorizará el trabajo articulado con el Comité Olímpico Boliviano, las federaciones deportivas, los periodistas especializados y los atletas, para que todos avancen hacia objetivos comunes.

Asimismo, sostuvo que los próximos cinco años serán decisivos para construir un proyecto deportivo de largo plazo, orientado a impulsar el rendimiento de los deportistas y proyectar un futuro competitivo para Bolivia.

 

