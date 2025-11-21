“Les jugó en contra”: Erika y The Real Company mostraron actitud, pero la técnica no alcanzó

En la última noche de la semana del recuerdo, los dos equipos finalistas llegaron al escenario con mucha actitud y fuego puro. El primero en presentarse fue Erika Valencia junto a la academia The Real Company, quienes interpretaron Enamorada y herida, el clásico de Marisela estrenado en 1985.

La coreografía transmitió nostalgia y energía, y aunque los jueces destacaron el ímpetu del equipo, también señalaron varios errores, tanto en la expresión del personaje como en la ejecución técnica del cuerpo de baile.

La juez Gabriela Zegarra destacó el impecable lip sync de Erika, pero señaló una falta de coherencia con la estética original del personaje y momentos poco armónicos en el baile.

“El lip sync, perfecto como siempre. Pero en el video original, la protagonista no sufría tanto, era más elegante. En los chicos, me gustó la propuesta, aunque descoordinaron en algunos momentos; no fue tan armonioso”, manifestó.

Por su parte, el juez Rodrigo Massa fue claro: a esta altura del certamen, Erika debe mostrar un nivel profesional, considerando su experiencia como actriz.

“Te trataré como una alumna de último año. Tenías que sumar movimientos sutiles en el rostro para igualar a la artista. Cuidá esos detalles; tenés las herramientas”, afirmó.

El juez Tito Larenti coincidió y recordó que el equipo de Erika está entre los mejores de la competencia, por lo que deben cuidar absolutamente todos los detalles.

“Te tomamos como una artista por lo que venís mostrando. Pero hoy estuviste rígida: faltó rostro, faltó gestualidad y también la colocación del micrófono”, señaló.

Finalmente, la juez Elka Meyer fue directa con la coach del equipo, cuestionando la elección de pasos y el tipo de técnica aplicada.

“En esta instancia, los chicos no están preparados para esa técnica clásica. No va a salir bien. Tienen que ser inteligentes y potenciar lo que saben, porque si no, les juega en contra”, sostuvo.

Antes de retirarse del escenario, Erika agradeció las devoluciones y recordó que el equipo ensaya todos los días con el objetivo de mejorar y entregar siempre su mejor presentación.

