Una nueva gala del recuerdo promete emoción y grandes presentaciones en La Gran Batalla

La tercera noche de la semana temática de Canciones del Recuerdo llega a La Gran Batalla con propuestas llenas de emoción, nostalgia y mucha creatividad. Los participantes se prepararon para transportarnos a distintas épocas con coreografías y puesta en escena que prometen sorprender.

Esta noche, tres equipos subirán al escenario con un objetivo claro: convencer a los jueces y al público. Uno de los miembros del jurado será el encargado de elegir quién deberá ir a la gala de eliminación.

Los equipos que se presentan hoy en La Gran Batalla son:

Ezequiel Serres y la Academia Bamboleo Rodrigo Giménez y la Academia Fire Steps Sisi Egüez y la Academia Passion Dance

No te pierdas ni un detalle de esta gala, especialmente porque todos los equipos forman parte del top 10, los participantes que lograron superar cada etapa de la competencia hasta ahora.

Arrancamos a las 20:45 con presentaciones llenas de energía, creatividad y emoción. Viví cada momento del mejor programa de entretenimiento e imitación de la televisión boliviana.

También podés seguir todas las actividades de los equipos en nuestras redes sociales y en el streaming por YouTube.

Foto Red Uno

Mira la programación en Red Uno Play