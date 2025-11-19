“Yo gritaba ¡Ramona!”: don Noel sobrevivió a la riada en Achira y aún busca a su esposa desaparecida

Don Noel Hinojosa, un abuelito sobreviviente de la riada que arrasó con la comunidad Achira, cuenta cómo salvó su vida luego de que fue sorprendido por la fuerte intensidad de la mazamorra que ingresó y destruyó su vivienda.

Con dolor y desesperación, don Noel comenta que aún no ha podido encontrar a su esposa Ramona, con quien se encontraba en la vivienda.

“Todo fue rápido, estábamos en el cuarto con mi mujer; yo desperté y de pronto el agua llegaba al techo. ¡Ramona, Ramona! Le hablé fuerte, pero ella no me respondió”, comenta aún consternado por la desgracia que atravesaron decenas de familias en Achira.

Don Noel señala que vio que el techo se le venía encima, cuando de pronto sintió que un listón de madera cayó sobre su brazo, antes de perder el conocimiento.

“Desperté y ya estaba afuera entre palos y ramas que fueron atajadas por un poste de luz; yo gritaba mientras apartaba los palos con la mano y fue ahí cuando unos amigos me encontraron y me sacaron como arrancando yuca”, relató don Noel.

Con el dolor de no encontrar a su esposa Ramona, don Noel señala que, tras ser rescatado, volvió hasta su vivienda a buscar a su compañera e incluso, luego de ser hospitalizado, se negó a quedarse internado para poder continuar la búsqueda.

Doña Ramona continúa desaparecida a pesar de todos los esfuerzos realizados por los equipos de búsqueda y rescate, por lo que toda la familia Hinojosa pide ayuda a la población cruceña para poder encontrar a su esposa.

