Gobierno de Rodrigo Paz reduce la estructura del Órgano Ejecutivo de 17 a 15 ministerios

El Órgano Ejecutivo de Bolivia inicia una nueva etapa institucional tras la aprobación del Decreto Supremo 5488, emitido el 16 de noviembre de 2025, mediante el cual se define la nueva composición ministerial del Gobierno del presidente Rodrigo Paz. La medida reduce la estructura estatal de 17 a 15 ministerios, reorganizando funciones y competencias para fortalecer la eficiencia administrativa y optimizar el uso de los recursos públicos.

El decreto establece que las tareas de la Administración Pública serán ejercidas por las ministras y ministros del Estado Plurinacional, cuya composición oficial queda definida de la siguiente manera:

Ministra(o) de Relaciones Exteriores Ministra(o) de la Presidencia Ministra(o) de Gobierno Ministra(o) de Defensa Ministra(o) de Planificación del Desarrollo y Medio Ambiente Ministra(o) de Economía y Finanzas Públicas Ministra(o) de Hidrocarburos y Energías Ministra(o) de Desarrollo Productivo, Rural y Agua Ministra(o) de Obras Públicas, Servicios y Vivienda Ministra(o) de Minería y Metalurgia Ministra(o) de Justicia y Transparencia Institucional Ministra(o) de Trabajo, Empleo y Previsión Social Ministra(o) de Salud y Deportes Ministra(o) de Educación Ministra(o) de Turismo Sostenible, Culturas, Folklore y Gastronomía

La reestructuración implica la integración de áreas estratégicas, como la fusión de Planificación del Desarrollo con Medio Ambiente, y de Desarrollo Productivo con los sectores rural y de agua, además de la creación del nuevo Ministerio de Turismo Sostenible, Culturas, Folklore y Gastronomía, que concentra competencias antes distribuidas en distintas carteras.

Readecuación institucional y administrativa

La Disposición Adicional Segunda del decreto ordena que todas las instituciones públicas desconcentradas y descentralizadas de los ministerios y viceministerios reestructurados deben readecuar sus políticas, objetivos y estructuras conforme a los lineamientos establecidos en la norma.

Asimismo, la Disposición Adicional Tercera instruye que los recursos presupuestarios aprobados en el Presupuesto General del Estado 2025 para los ministerios reestructurados sean transferidos a las nuevas carteras, previa evaluación del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, garantizando la continuidad de los programas y la correcta asignación de responsabilidades.

La Disposición Adicional Cuarta establece el procedimiento para el traslado de activos, pasivos y documentación de las antiguas estructuras a los ministerios reorganizados. Las Direcciones Generales de Asuntos Administrativos deberán elaborar inventarios y realizar la entrega mediante actas formales, asegurando un proceso ordenado y transparente.

